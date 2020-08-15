شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعتذر عن «نعي عصام العريان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتذرت نقابة الأطباء، عن نشر خبر نعي وفاة القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، عضو مجلس النقابة الأسبق. وقالت النقابة، في بيان مساء السبت،: «نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه». وتابعت: «تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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