شكرا لقرائتكم خبر عن «عقود امتياز النفط في القانون المصري».. رسالة دكتوراه للنائب علي محمد بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث على على محمد بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر إهناسيا، على درجة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة بني سويف عن رسالته «النظام القانوني لعقود امتياز النفط في القانون المصري وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها دراسة تحليلة تفصيلية مقارنة» بتقدير جيد جدًا مع تبادل الرسالة بين الجامعات بإجماع الآراء.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم: برئاسة الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أستاذ القانون العام بكلية حقوق بني سويف ورئيس الجامعة الأسبق ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزي محمد، أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة المنصورة عضوًا، والدكتور هشام عبدالمنعم عكاشة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق بني سويف ووكيل الكلية لشئون الطلاب السابق عضوًا.

وفي بداية المناقشة، أكد الباحث على بدر أنه اختار «النظام القانوني لتسوية المنازعات عقود امتياز النفط بالقانون المصري» موضعًا لرسالته البحثية، لما يمث هذا الموضوع من أهمية كبيرة خاصة مع الإكتشافات الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي بمصر، والتي ستؤدي في القريب العاجل إلى زيادة صادرات مصر من النفط.

وخلال المناقشة، أستمع الباحث لملاحظات وتوصيات اللجنة التي جاءت معظمها في إستدلاله ببعض قوانين دول الخليج وبعض الاخطاء المطبعية واللغوية والتنظيمية بالرسالة، وأثنت اللجنة على أهمية الموضوع الذي يمثل أهمية كبرى، خاصة مع التزايد الملحوظ في تعاقدات الحكومة المصرية مع الشركات المحلية والدولية في مجال الإستكشافات البترولية وحقوق الإمتياز.

وبعد أن أنتهت عملية المناقشة العلنية والمباشرة لموضوع الرسالة مع الباحث، رفع الدكتور أنس جعفر، رئيس اللجنة، الجلسة الأولى للمناقشة، وخلت اللجنة للمناولة وأقترحت بإجماع الاراء منح الباحث درجة «الدكتوراه في الحقوق» بتقدير جيد جدًا، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى، وسط سعادة الباحث الذي صعد للمنصة مقبلًا رأس وآيدي رئيس ماعضاء اللجنة عرفانًا بقيمتهم العلمية.

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