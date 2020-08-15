شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من 3 طوابق بعد انفجار أنبوبة بوتاجاز في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهار منزل مكون من 3 طوابق بقرية نشوان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، السبت، ما أدى لوقوع إصابات بين السكان.
تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا بالحادث، فأمر قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كل الأهالي.
وكشفت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، ما أدى إلى انفجار أنبوبة كبيرة، وجاري حصر المصابين.
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