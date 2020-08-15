شكرا لقرائتكم خبر عن «مطوري القاهرة الجديدة» يكشف أهم المعوقات التي تعوق عملية الاستثمار في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد غباشي، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن القطاع العقاري أقل القطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا، بدليل أن الدولة دعمت قطاع السياحة والصناعة بتخفيض الغاز والكهرباء والضرائب، وولم تدع القطاع العقاري، وهذا يدل على قوة هذا القطاع أمام الأزمات.

وتابع «غباشي»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»،، مساء السبت، أن جميع المطورين العقاريين تصدوا للأزمة كورونا من خلال تقليل هامش الربح، وإطالة فترة السداد، وتقليل المقدم، من أجل تشجيع العملاء على شراء العقار، واستمرارية العمل داخل هذا القطاع.

ولفت إلى أن منطقة القاهرة الجديدة هي همزة الوصل بين القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن هناك بعض المعوقات التي تعيق الاستثمار مثل الحصول على رخص البناء التي يتطلب استخراجها 6 شهور، وهذا يعني تجميد الاستثمار لمدة طويلة للغاية.

ولفت إلى أن الحصول على رخص البناء في الخراج يحدث الكترونيًا، وتأخر استخراج هذه الرخص في غاية الخطورة، لأنه يعطل الاستثمار وفرص العمل، مشيرًا إلى أن منطقة بيت الوطن يوجد بها 17 ألف قطعة أرض جاهزة للبناء بتكلفة للقطعة الواحد في المتوسط 4 مليون جنيه، وتعطيل اصدار الرخص يعني تعطيل استثمارات تصل لـ 180 مليار جنيه.