شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خطوط مياه في قرى دسوق بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق، السبت، أعمال إصلاح خط مياه شرب رئيسي قطر 600 مم على طريق دسوق/كفر الشيخ بمعرفة شركة مياه الشرب. وتابع رئيس الوحدة المحلية لقرية شباس الملح إصلاح خط مياه الشرب بطريق دسوق شباس الملح أمام عزبة عدس قطر 8 بوصة بالتنسيق مع مدير نائب عام المنطقة، المهندس هشام فايد، وفريق الصيانه بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بخدمات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة بها. إصلاح خط مياه شرب إصلاح خط مياه شرب إصلاح خط مياه شرب الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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