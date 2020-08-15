شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الحرية»: قرار الرئيس الخاص بالعقارات المخالفة هدفه الحفاظ على هيبة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار على فوزي البري، أمين تنظيم حزب الحرية المصري ومستشار بالجامعة العربية لفض المنازعات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه جميع المحافظين بتحويل أصحاب البناء المخالف الذين استغلوا الظروف التي مرت بها البلاد بسبب مواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى البناء قبل تولي الرئيس قيادة الحكم في البلاد إلى النيابة العسكرية وذلك للحفاظ على هيبة الدولة المصرية ومنع استغلال الظروف.

وأضاف «البري»، خلال لقائه مع الإعلامي حسام كرم، في برنامج «بالتوقيت المحلى» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن سبب صدور هذا القرار هو استغلال بعض مقاولى البناء وبعض الأهالى للظروف التي تمر بها البلاد نتيجة الحظر المفروض بسبب انتشار جائحة كورونا وذلك بالقيام بأعمال البناء المخالفة سواء بترخيص أو بدون ترخيص مما أدى إلى ارتكاب العديد من المخالفات التي قد تؤثر على حياة المواطنين بجانب الضغط على البنية التحتية التي لاتستوعب هذا الكم الهائل من المبانى المخالفة.

وأوضح أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة في العقارات التي يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها في أي أنشطة تجارية أو تغير معالم تلك الجراجات لأستخدامها فيما غير ما تختص به.

وأشار أمين تنظيم حزب الحرية المصري ومستشار بالجامعة العربية لفض المنازعات إلى أن فساد المحليات سببه الرئيسي المواطنين لأنه هو من يقوم بالبناء المخالف والارتفاع الذي قد يعرض المواطنين للخطر وإقامة أدوار مخالفة في العقارات التي يقيم فيه.