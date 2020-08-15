شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع وتفكيك المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك المجتمع.

وأضاف رشوان، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحروب عبارة عن عدة أجيال، الجيل الأول عبارة عن دول تواجه دول أخرى عبر الجيوش المسلحة، وكان في الخمسينيات والستينيات، أما الجيل الثاني فيتمثل في حروب العصابات من خلال مواجهة قوة غير نظامية لقوة نظامية.

وكشف رشوان أن الجيل الثالث هو النموذج سريع الهجوم والاستباقي من خلال هجوم جيش نظامي، أما الجيل الرابع الذي تمثل في هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام خاصة مع وجود قوى عسكرية غير متكافئة فهو خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحرب هي وسيلة لتحقيق أهداف السياسة عبر وسائل عسكرية، موضحا أن العالم عدا سوريا والعراق وبعض المناطق الصغيرة ما بين أرمينيا وأوكرانيا لا يوجد بينهم صراعات عسكرية تقليدية، وحل محلها الأجيال التالية من الحروب الرابع والخامس، ويستهدف الأخير إخضاع الآخر عبر تفكيك المجتمع، ما تم في العراق وسوريا بامتياز.

وأكد رشوان أن التدخل العسكري يكبد تكاليف هائلة ولا يحقق الأهداف المطلوبة.

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