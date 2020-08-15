شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالجامعة العربية لفض المنازعات يكشف دور «الشيوخ» في الحياة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار على فوزي البري، أمين تنظيم حزب الحرية المصري ومستشار بالجامعة العربية لفض المنازعات، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ولكن في اليوم الثانى نزل المواطنين بالآلاف إلى الشارع للمشاركة في الاستحقاق المهم والفعال والذي سيثري الحياة النيابية في مصر.

وأضاف «البري»، خلال لقائه مع الإعلامي حسام كرم، في برنامج «بالتوقيت المحلى»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مرشح مجلس الشيوخ قد يكون قامة علمية كبيرة لكن ليس لديه الشعبية الكافية، وما يعوض ذلك هو «ماكينة» العمل الحزبى ودورها في دعم المرشح، مشيرًا إلى أنه قبل هذه الانتخابات كان كل مرشحى الأحزاب يعملون بمفردهم والحزب يساعدهم بشكل محدود، أما الآن أصبح الحزب يدعم المرشح بنسبة كبيرة.

وعن أهمية الدور الذي سيلعبه مجلس الشيوخ في الحياة السياسية، أشار«البري» إلى أنه من أهم وظائف مجلس الشيوخ إعداد القوانين ودراستها دراسة مستفيضة، لتقدم بشكل جاهز إلى مجلس النواب ليضيف أو يعدل أشياء بسيطة عليها، ويتفرغ مجلس النواب للجانب الرقابى، بالإضافة إلى أن المصلحة الوحيدة التي ستحكم مناقشات مشروعات القوانين داخل مجلس الشيوخ هي مصلحة البلد المجردة».