شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بعد مد فترة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر اعتبارا من السبت 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، قوبل بارتياح كبير بين المواطنين في المحافظة.

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين سرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات، نظرا لاقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافداً كبيراً من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن العمل انتظم في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ للتيسير عليهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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مد أمد التصالح

مد أمد التصالح

مد أمد التصالح

مد أمد التصالح