شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن عن مناقصة لشراء الزيت: «حد أدنى 30 ألف طن صويا و10 آلاف عباد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لشراء زيت مستورد حد أدنى 30 ألف طن زيت صويا، و10 آلاف طن زيت عباد، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة في بيان، السبت، أن الوصول سيكون خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2020.