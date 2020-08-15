شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: العاصمة الإدارية مرآة جديدة للنهضة والحضارة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اجتماعًا موسعًا مع القيادات المشرفة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأوصى باستخدام أحدث التقنيات الهندسية والإنشائية في استكمال العاصمة الإدارية.
وتابع «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن العاصمة الإدارية هي مرآة جديدة للنهضة والحضارة التي تحدث على أرض مصر الحبيبة في ظل قيادة الرئيس السيسي.
وأضاف أن مشروع العاصمة يُحاكي كل ما يحدث على أرض مصر من تنمية اقتصادية ونهضة عمرانية، لافتَا إلى أن المشروع عبارة عن شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق بأحدث المنظومات العالمية، الخاصة بإدارة المدن الحديثة التي تنتمي للجيل الرابع.
وفي سياق آخر أكد «الشواربي»، أن الرئيس السيسي أوصى بالاهتمام بشبة جزيرة سيناء، واستكمال المشروعات الجديدة التي تشمل الأنفاق لربط سيناء بأرض مصرنا الحبيبة، وقناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهذا الأمر يأتي في إطار إدخال سيناء بوتقة مصر من الناحية الاقتصادية.
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