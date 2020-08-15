شكرا لقرائتكم خبر عن «المهن الموسبقية» تحرر محضرًا ضد حسن شاكوش: «أحيا حفلًا دون تصريح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت لجنة التفتيش التابعة لنقابة المهن الموسبقية، برئاسة على الشريعي، محضر أحوال مدنية حمل رقم 1059 لسنه 2020 إدارى العلمين ضد حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، لمخالفته قانون رقم 35 لسنة 1987 وتعديلاته الخاص بعدم الغناء دون الحصول على عضوية من نقابة المهن الموسيقية.

وجرى اكتشاف أن حسن شاكوش أقام حفلا في الساحل الشمالى، الجمعة، دون الرجوع إلى نقابة المهن الموسيقية للحصول على تصاريح قبل إحيائه لهذا الحفل، كما أضر حفله صاحب المطعم الذي احتضن الحفل، وتم تحرير مخالفة ضده بعدم التزام مطعمه بقرارات رئيس الوزراء وتعليماته بعدم إقامة تجمعات وحفلات.

كان محمد صبحي، وكيل لجنة العمل بالنقابة، قد حرر مخالفة ضد إدارة المطعم بقرية مارينا بالساحل الشمالي، لمخالفة قرارات رئيس الوزراء وتعليماته بخصوص عدم إقامة التجمعات وإقامة الحفلات دون إذن مسبق ومخالفته لقانون المهن الموسيقية بعدم إقامة الحفلات دون تصريح.