شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في أحياء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، حملة مكبرة استهدفت إزالة الاشغالات والباعة الجائلين في شوارع «عاطف السادات- الكورنيش- نهضة مصر- طرح البحر». وتم رفع عربات الباعة الجائلين ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم بشوارع الحى للحفاظ على حق المواطن في الطريق، وقامت إدارة تحسين البيئة برفع جميع المخلفات الناتجة عن هدم الأكشاك وعربات اليد ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي. وفي حي المناخ، تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس الحي، استمرار الحملات المكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات مناطق الحى، وقامت الحملة بالمرور بشارع العبور وعادل الشربيني و٢٣ ديسمبر وعبدالهادي الحديدي والنصر. وتمت إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والحلواجز الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من الأستندات والبنوك الخشبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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