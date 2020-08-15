شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تطالب عملاءها الأجانب بتقديم «PCR» قبل 72 ساعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت شركة مصر للطيران عملاءها من الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) ضرورة تقديم ما يفيد بإجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وذكرت الشركة في بيان، السبت، أنه «يُستثنى من هذا القرار السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه».