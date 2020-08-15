شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة لتليفزيون الخليج 365: عقار وسط البلد انهار فجأة ولم يصدر له قرار إزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اللجان الفنية لم تكشف أسباب انهيار عقار شارع قصر النيل وسط القاهرة حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أعمال حفر أو أعمال إنشائية بمحيط العقار المنهار، مؤكداً أن الانهيار مفاجئ رغم أنه بحالة جيدة. جاء ذلك فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول آخر مستجدات العقار المنهار، حيث أعد التغطية محمد محسوب وقدمتها رغدة بكرة.

وأضاف عبد العال أن العقار يقع ضمن المبانى الأثرية، موضحاً أنه ضمن 500 عقار التى تقع بالقاهرة الخديوية ووسط القاهرة والتي تعد مبانى أثرية.

وأشار إلى أنه تم تسكين الأسر التي تضررت من انهيار العقار بحى الأسمرات في نفس الوقت الذي انهار فيه العقار، موضحاً انه تم إخلاء العقار المجاور للعقار، مشدداً على أن اللجان أكدت أن العقارات المجاورة بحالة جيدة ولن يحدث بها مثلما حدث مع العقار المنهار.