شكرا لقرائتكم خبر عن محضر وغرامة 420 جنيها لراكب فى قطار بنى سويف لاحتفاظه بأرانب داخل حقيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر قسم شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف، اليوم السبت، محضرا لراكب بأحد القطارات، عثر بحقيبته على مجموعة من الأرانب، وذلك بعد سداده غرامة الاحتفاظ بحيوانات برية فى مكان غير مخصص لها، واشتكى ركاب إحدى عربات الدرجة الأولى بالقطار القادم من سوهاج إلى القاهرة، من انبعاث رائحة كريهة، فأبلغ رئيس القطار أفراد نقطة الشرطة المكلفين بتأمين القطار، وبعد تفتيش العربة تبين وجود مجموعة من الأرانب داخل حقيبة أحد المسافرين، وتم وضعهم داخل كراتين بغرفة العفش.

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وفور توقف القطار بمحطة مدينة بنى سويف العاصمة، تسلم الرائد عبد المنعم الحميلى معاون قسم شرطة النقل والمواصلات، الراكب، وحرر له محضرا بالواقعة بعد سداده 420 جنيها، غرامة الاحتفاظ بحيوانات برية بمكان غير مخصصص لها داخل القطار.