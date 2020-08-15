شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات تنمية سيناء والعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجى، لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية مكتملة الجوانب فى سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع ‎اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

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‎وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية فى هذا الإطار.

‎كما وجه الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الإطار الزمنى المقدر.

‎وشهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية فى سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسى لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكارى، والحى الحكومى.