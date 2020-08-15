شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صحة لتليفزيون الخليج 365: عقار كورونا الروسى ليس آمنا من الناحية العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن العالم به 170 تطعيما مضادا لفيروس كورونا، موضحًا أن حوالى 7 من تلك التطعيمات دخلت المرحلة الأخيرة من التجارب، مشددًا على أنه يجب التأكد من أهمية وأمان وفاعلية التطيعمات قبل استخدامها بشكل موسع على البشر.

جاء ذلك في التغطية الموسعة التي أجراها تليفزيون ”الخليج 365”، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وعلاج كورونا البالغ ثمنه 20 جنيهًا وعلاقة الفيروس القاتل بجلطات الشباب، حيث أعد هذه التغطية محمد محسوب، وقدمها تامر إسماعيل.

وأضاف أن روسيا ذكرت أن العقار الروسي الذي أعلنت عنه "آمن" وذكر ذلك الرئيس الروسي بنفسه، موضحًا أنه من الناحية العلمية ليس آمنا حتى الآن.

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وأشار إلى أنه في روسيا في أول المرحلة الثالثة من تجارب استخدام العلاج وهى التجربة على البشر علميًا مرحلة بعيدة وغير دقيقة لأنه تم تجربته على عدد قليل من البشر، مشددًا على أن النتائج حتى هذه اللحظة لم تنشر وهذا ما جعل البعض استقال بسبب التطعيمات.



جانب من تغطية تلفزيون الخليج 365 الموسعة

وأوضح أن العالم يمر بحروب تطعيمات لأن الفائز سيحصل على مئات المليارات من وراء التطعيمات وسيفوز اقتصاد دولة بأموال طائلة.