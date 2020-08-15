شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يؤكد أهمية نشر وتبسيط العلوم لغیر المتخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أهمية نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع أنحاء الوطن العربي، مضيفا أنه بات من الضروري القاء الضوء علي الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات البحث العلمي مما يساعد علي اقناع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود البحث العلمي خاصة في الأونه الأخيرة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد؛ مما يحقق التكامل والتعاون والوصول إلي انجاز فعلي علي أرض الواقع .

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها صقر، في حفل افتتاح أسبوع العلوم العربي الذي انطلق عبر تطبيق زووم، وهو أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، حيث شارك في الافتتاح اليوم الدكتور عیسى بستكي، رئیس جامعة دبي، و الشیخة سهیلة الصباح، الرئیس الفخري للبرنامج الأممي لتمكین المرأة العربیة للعمل في المنظمات الدولیة، من دولة الكویت، كما شارك عالم الجيولوجيا المصري الدكتور فاروق الباز ، من خلال فيديو مسجل، وأيضاً من دولة الأردن شاركت الأميرة سمية بنت الحسن، رئیس مجلس أمناء جامعة الأمیرة سمیة للتكنولوجیا، ورئیس الجمعیة العلمیة الملكیة.

Advertisements

وأوضح صقر ، دور الأكاديمية في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة، مشيرا الى جهود الأكاديمية في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم من خلال نظام مؤسسي، حيث تعد الأكاديمية من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ كما تُصدر "مجلة العلم" منذ عام 1976 وهى مجلة علمية شهرية ومستمرة حتى الآن، وسلط الضوء على بعض برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي منها برنامج جامعة الطفل، وبرنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، ومسابقة مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وايضاً مسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع الجانب الألماني، وذكر مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" والذي يعرض في رمضان من كل عام، وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الحاصل علي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل عمل عربي.

وفي ختام كلمته توجه محمود صقر ، بالشكر لجميع القائمين علي هذا الحدث العلمي الهام والذي شارك فيه نخبة من أبرز الشخصيات المجتمعية العلمية المؤثرة من جميع أنحاء الوطن العربي.