شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة "دور ثان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تستطيع الآن التسجيل على منصة thanaweya.net للوصول للمراجعات النهائية للمواد الدراسية الخاصة بالدور الثانى التى يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، ومنها: (اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، اللغة العربية). المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلى المصرى لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، 22 أغسطس الجارى، حيث من المقرر أن يتقدم عدد من الطلاب لامتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمواد بعد قرار تأجيل بعضهم الامتحانات بسبب ظروف صحية، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى جدول الامتحانات. ـ السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية ـ الأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية ـ يتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع. ـ الإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية. Advertisements ـ الأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء و التاريخ. ـ الخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى. ـ السبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا. ـ الأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا. ـ الإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل. ـ الأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.

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