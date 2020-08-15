شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجدل.. الوشم حرام أم حلال؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل التاتو tattoo حرام أم حلال؟.. سؤال عاد الجدل حوله مرة ثانية، بعدما طالب الأصدقاء المقربون لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوى بإزالة الوشم من إحدى يديه بعد وفاته، وبعدها بأيام أعلنت الفنانة هنا الزاهد لجمهورها، قيامها بإزالة التاتو من أماكن متفرقة فى جسدها، وبعد اللوجوء إلى دار الإفتاء للسؤال حول إذا ما كان الوشم حلالا أم حراما، أصدرت دار الافتاء المصرية، فتوى للإجابة على هذا السؤال.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على إجابة وتفاصيل فتوى دار الافتاء حول إذا ما كان الوشم أو التاتو حلالا أم حراما.