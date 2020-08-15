شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار "اشراك الشباب من اجل تحفيز العمل العالمي "، مساء اليوم، بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة، والتي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 30 يونيو الماضي.
حضر الاحتفالية عدد رؤساء الإتحادات الرياضية النوعية، والعديد من ممثلي الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.
أكد أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيراً بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتسعي إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة، من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف وزير الشباب أن تشريف فخامه الرئيس لافتتاح المدينة الشبابية الرياضية بالاسمرات إيمانًا منه بدور المدينة التي تشكل نموذجًا ناجحًا لعملية التنمية الشاملة خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المعدة لبناء الشخصية المتكاملة لأبنائها.
وعلي هامش الإحتفالية قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات لمتابعة أبرز الأنشطة المقامة بالمدينة، ومستوى الإقبال عليها، والإطئنان علي سير العمل، ومتابعة التشغيل التجريبي للمدينة، كما تفقد معرض المشغولات اليدوية للطلائع وذوي القدرات والهمم المقام علي هامش الإحتفالية.
وعلي صعيد الإحتفالية، قدمت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه كوكبة من الفقرات الغنائية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.