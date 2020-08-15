شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من قرض وزارة الزراعة لمشروع "البتلو" بفائدة 5%.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الإجراءات المتبعة والشروط للاستفادة من الحصول على قرض مشروع "البتلو" بتسهيلات فى الحصول على القروض وفائدة 5%.. التقدم بطلب لقطاع الإنتاج الحيوانى بالمحافظةصورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل والضامنصورة المؤهل الدراسى لشباب الخريجين وأصل الشهادةإجادة القراءة والكتابة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثةشهادة حسن السير والسلوك "فيش وتشبيه"عمل معاينة للراغبين فى الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثيةتوفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأساأن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأساتوفير كافة احتياجات الرعاية من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانىيحصل البنك الزراعى على الضمانات اللازمة قبل منح القرضيصرف التمويل بمعدل 15 آلاف جنيه للرأس و5 آلاف جنيه للعلائق بفائدة 5%يشترط بعد الشراء الترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى بصندوق التأمينحظر استخدام المنح والتسهيلات الائتمانية فى أى صور أخرى من أشكال الادخارحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزاى تستفيد من قرض وزارة الزراعة لمشروع "البتلو" بفائدة 5%.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.