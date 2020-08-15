شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تبدأ تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك " غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك " ، غداً الاحد الموافق 16 أغسطس الجاري ، من العاشرة صباحاً من منفذ مركز شباب الجزيرة وحتى الخامسة مساء ، وتتضمن المرحلة الثانية والتى تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة عدد 1400 دراجة مدعمة من الوزارة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مبادرة " دراجتك صحتك " تأتي في ظل رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري علاوة علي رفع مستوي اللياقة البدنيه لديه. وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أعداد أكبر من الدراجات بما يتناسب وحجم الطلب المتزايد على حجز الدراجات فضلا عن دراسة فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين فى اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة .

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التى تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

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