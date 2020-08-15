شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تبدأ تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك " غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك " ، غداً الاحد الموافق 16 أغسطس الجاري ، من العاشرة صباحاً من منفذ مركز شباب الجزيرة وحتى الخامسة مساء ، وتتضمن المرحلة الثانية والتى تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة عدد 1400 دراجة مدعمة من الوزارة .
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التى تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.
وانتهى حجز المرحلة الثانية والتى تضمنت طرح 1400 دراجة الخميس الماضى، خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة .
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