شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يصادر "عربة تين" و142 كرسى خلال حملة إشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادرت أجهزة محافظة الجيزة، عربة بائع تين بحى الدقى و142 كرسى من الكافيهات والمحال بالحى، كما صادرت أجهزة الحى 3 درجات نارية تعمل "دليفرى" لعدم حصولها على تصريح، وذلك خلال حملة مكبرة، وفى سياق أخر كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكبارى وحوائط المبانى وذلك خلال يومين على الأكثر وذلك بعدما إنتهت إنتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12 أغسطس . وكلف محافظ الجيزة بإصلاح أى تشوهات حدثت بالشوارع لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى فى حال الحاجه الى ذلك وإعادة الشىء لأصله كما كلف المحافظ أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كافة الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الاعمال التى تمت وما تم انجازه . Advertisements فيما شدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أى مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لافضل مما كانت عليه ورفع أى ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها . وكان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حى الدقى يصادر "عربة تين" و142 كرسى خلال حملة إشغالات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.