4 دقائق تلخص ما قدمته الداخلية في أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: حملات تفتيشية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأسبوع الماضي، استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف المحافظات. الجهود شملت حملات للإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، فضلًا عن الأمن السياحي وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة). وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة مقطع فيديو لا يتجاوز الأربع دقائق يعرض أبرز جهود تلك الحملات.

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