التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت تحقيقات نيابة المرج، حول الحريق الذي نشب، في شقة سكنية بمنطقة المرج، أن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث، وأنه لا توجد شبة جنائية في الواقعة.

وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية، لبيان الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.