"سابت الحلة على النار".. تفاصيل حريق كاد يلتهم شقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الأمور لدى نشوب حريق في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، اليوم السبت.
البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة سم الهرم.
دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.
وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار محل البلاغ؛ لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني، وحرصا على سلامة المواطنين.
تحركات سريعة وعمل متناغم لقوات الدفاع المدني ساهم في محاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة. وتبين بالفحص أن ربة منزل تركت وعاء للطهي على البوتاجاز، وغادرت الشقة ما أسفر عن نشوب الحريق.
ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات، وأجرى رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.
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