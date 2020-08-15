"فوق الـ40 في 6 مناطق".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
ويسود ليلًا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتنشط رياح على غرب السواحل الشمالية الغربية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف المتر الرياح السطحية شمالية غربية.
وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 36 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمهور 35 25
بلطيم 32 25
مطروح 29 22
السلوم 30 23
سيوة 38 21
بورسعيد 33 26
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 39 21
السويس 38 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 37 26
نخل 37 20
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 18
الطور 34 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 37 25
المنيا 39 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 27
قنا 41 27
الأقصر 42 28
أسوان 42 30
ادفو 42 28
أبوسمبل 41 28
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 37 28
ابو رماد 36 29
حلايب 34 30
راس حدربة 34 30
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