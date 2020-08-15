محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 98 ألف دولار مع راكب مصري فور وصوله من جنوب السودان، أخفاها داخل حقائبه وبين جيوب سحرية لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمبالغ المالية دون الإفصاح عنها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وأثناء انهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوبا، اشتبه أحمد علي مدير الجمرك في راكب مصري حاول الخروج مسرعًا وسط الركاب، وبسؤاله أكد أنه لا يحمل أي متعلقات تستحق الجمارك ومعه أوراق العمل فقط، قام محمود عبدالمولي مأمور الجمارك تحت إشراف أحمد سيد رئيس قسم الجمارك بتفتيش الراكب، وتم العثور معه على 98 ألف دولار داخل ملفات ورقية بحقائبه، وحوالي مليون ونصف جنيه مصري.
وأمر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتسليمه 10 آلاف دولار فقط طبقًا للقانون وتحرير محضر جمركي بالمبالغ الباقية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 98 ألف دولار مع راكب قادم من جنوب السودان في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.