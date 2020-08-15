الزراعة: تنفيذ 6 قوافل بيطرية لتشجيع التلقيح الاصطناعي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، تنفيذ 6 قوافل توعوية وإرشادية، في الفترة من 8 أغسطس 2020 حتى 13 أغسطس الجاري، في محافظة بني سويف.

وشارك في القوافل، عدد من خبراء المعهد بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية، وصندوق التأمين على الماشية، بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطري ببني سويف.

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يأتي ذلك في إطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية، لدى صغار المربيين، الممولة من برنامج التنمية الزراعية "ADP" برئاسة الدكتورة هنية الإتربي.

وأضاف حسن، أن القرافل مرت بقرى قرة إهناسيا الخضراء مركز بني سويف، إهناسيا مركز إهناسيا، بهبشين مركز ناصر، قمبش مركز ببا، الحلابية مركز بني سويف، الواسطى مركز الواسطى، وتم فحص وعلاج 2715 حيوانًا منهم 1902 تم فحصهم وعلاجهم تناسليًا، وتأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية، وشمل التشخيص والعلاج التناسلي تشخيص وعلاج واإعادة تأهيل 471 حالة خمول مبايض، و192 حالة جسم أصفر، و123 حالة تحوصل مبايض، و384 حالة التهاب رحمي، و55 حالة التهاب ضرع، و777 اختبار عشار وتأكيد حيوية الجنين.

وأكد أنه تم تلقيح 54 أنثى تصادف شياعهم واستعدادهم للتلقيح أثناء القافلة، وعلاج 813 حيوانًا بعلاج باطني وطفيليات داخلية وخارجية وتم تحصين 676 حيوانًا بالتحصينات غير السيادية، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1459 مستفيدًا من صغار مربي الماشية وبعض الحاصلين على قروض مشروعات تنمية الثروة الحيوانية من صغار المربيين.​