يضم 5800 قطعة.. وزير السياحة: إضافة الآثار المكتشفة حديثًا إلى متحف شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يومي الجمعة والسبت متحف آثار شرم الشيخ، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، وإيمان زيدان مساعد الوزير للمواقع الأثرية، وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.

وشملت الجولة تفقد منطقة العرض الخارجي ومنطقة النافورة ومنطقة البازارات والمدخل وقاعات العرض المتحفي.

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وخلال الزيارة وجه العناني بإعادة توزيع أماكن عرض بعض القطع الأثرية، وأكد إضافة المزيد من القطع وخاصة تلك التي تم اكتشافها حديثًا، في بعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض بالمتحف.

كما أشار إلى ضرورة إعادة تقسيم القاعة الأولى للمتحف إلى 3 أجزاء؛ ليشمل الجزء الأكبر منها تماثيل ضخمه لأفراد وحيوانات لتسليط الضوء على الحياة البشرية والبرية في سيناء عبر العصور المختلفة، على أن تضم باقي القاعة مركبين ضخمين لربط المتحف بالبحر، وأخيرًا نموذج لمقبرة فرعونية بمقتنياتها.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، في بيان اليوم، أن متحف شرم الشيخ استقبل حتى الآن قرابة 5800 قطعة أثرية، سيتم توزيع عرضها سواء داخل فتارين العرض أو حرة خارجها، على 3 قاعات هم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة.

وأضاف: "متحف شرم الشيخ يعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض مجموعة منتقاه من القطع الأثرية التي تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، ومخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا".