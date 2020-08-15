مصر | إخماد حريق بمحيط حديقة الحيوان في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق بمحيط حديقة الحيوان في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم السبت، في السيطرة على حريق شبَّ في قطعة أرض مجاورة لسلسلة محلات شهيرة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض بجوار سلسلة محلات شهيرة أمام حديقة الحيوان بشارع مراد، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد ماجد سعفان رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

Advertisements

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحل الشهير، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأجرت قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق شب بقطعة أرض فضاء مجاورة لمحل شهير، وامتدت النيران إلى الأشجار، ورجحت المعاينة الأولية إلى أن عقب سيجارة مشتعل السبب في نشوب الحريق.