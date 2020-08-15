أخبار مصر | بدء تطبيق قرار مصر للطيران بتقديم تحليل PCR للركاب الأجانب قبل السفر

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء تطبيق قرار مصر للطيران بتقديم تحليل PCR للركاب الأجانب قبل السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبقت شركة مصر للطيران، قرار تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد للركاب الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) اليوم السبت، على أن يكون بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت، إنه يستثنى من هذا القرار السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات (شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح) والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة.

وبدأت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

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كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين الفباج، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين"، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

وأوضحت وزارة التضامن فى بيان صحفي، أن اللجنة قامت بالكشف على 181 ألف 763 موظف في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020.

وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وان أبرز مواد التعاطى “الحشيش والترامادول والمورفين”، وانه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكدت القباج، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا انه سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت القباج، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،انه سيتم تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين.

حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف.

وأضاف عثمان، أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أدت الى انخفاض نسبه التعاطي، كما أن هناك 32 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة .

كما أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات الكشف على العاملين فى الجهاز الادارى للدولة، وانه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الحملات ومن المستهدف الكشف على ما يقرب 1500 موظف يوميا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الدراسى الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % العام الدراسى الماضى، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسى الاول من العام الجارى الى 1%، كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فتره الدراسة.