شكرا لقرائتكم خبر عن «رشا ماتت بالكذب».. وقفة لتمريض مستشفى في كفر الشيخ بعد وفاة زميلتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى العبور للتأمين الصحي في كفرالشيخ وقفة للعشرات من أطقم التمريض والعاملين بالمستشفى تضامنًا مع زميلتهم المتوفاة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها في أحد مستشفيات العزل.

وطالب المشاركون في الوقفة بسرعة التحقيق في ظروف وفاة زميلتهم، مشيرين إلى «نقص الواقيات الشخصية لحمايتهم من فيروس كورونا»، مطالبين إدارة المستشفي بالتحقيق الفوري والشفاف لمحاسبة المتسببين في وفاة زميلاتهم.

وطالبوا بتوفير سبل الوقاية لأطقم التمريض بالمستشفي خاصة بقسم العزل، ورفعت الممرضات لافتات منها: «شيماء ماتت بسبب الإهمال»، و«فين حق التمريض»، و«زميلتنا ماتت بالكدب وقالولها نتيجتك سلبية وهي إيجابية»، و«التمريض مش كبش فداء علشان كراسيكم».

وكشف مصدر مسؤول بغرفة عمليات ديوان المحافظة أنه تواصل مع إدارة التأمين الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور أحمد فرج قاسم، لبحث مطالب هيئة التمريض الخاصة بتوفير الواقيات الشخصية، مؤكدا ان «ذلك حقهم وأن قيادات التأمين الصحي بالمحافظة حضروا إلى المستشفى لبحث مطالب التمريض».

وقفه تضامنيه

وقفه تضامنيه

وقفه تضامنيه

وقفه تضامنيه

وقفه تضامنيه