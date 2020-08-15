شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا: معامل التنسيق جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني، واستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لتسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى، التي تبدأ السبت المقبل الموافق 22 أغسطس وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

وقال «مبارك» إنه تم تخصيص 6 معامل حاسب آلي لتسجيل الطلاب رغباتهم، بإشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق، وذلك بمعامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتيْ العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي.

وشدد «مبارك» على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف.