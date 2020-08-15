شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي خلال لقائه بمدبولي يبدي تفاؤله بالوصول لحل مُرض في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تفاؤله بالوصول الى حل مرض في مفاوضات سد النهضة الاثيوبي بين السودان وإثيوبيا ومصر.

كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو استقبل في مكتبه في القصر الرئاسي، اليوم السبت، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له من وزراء النقل والمواصلات والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والتجارة.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني وزراء الخارجية المكلف، والتجارة والصناعة المكلف والمالية المكلف، الطاقة المكلف، الري والموارد المائية، إلى جانب مديرة الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفيرة أحلام عبدالجليل.

وقال النائب الأول إن زيارة الوفد المصري تكشف عن رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن السودان يمتلك خيرات وفرصاً كبيرة متاحة، مشيراً إلى أن إمكانيات مصر في الخبرات والأيدي العاملة كفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين.

ونقل دقلو للوفد شكر شعب السودان للدعم المصري لمكافحة جائحة كورونا، وأكد أن حاجة البلاد في الوقت الحالي للكهرباء.

وأبدى النائب الأول تفاؤله بالوصول إلى اتفاق مُرض للأطراف كافة عبر طاولة التفاوض.

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من جانبه، أعلن الوفد المصري للنائب الأول أن الزيارة تهدف لتطوير العلاقات بين البلدين في الجوانب المختلفة خاصة مجالات الاستثمار ودعم السودان للخروج من مخاطر جائحة كورونا والفيضانات، بالإضافة إلى استكمال مشروع الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن عملية الربط سترتفع من 100 ميغاواط إلى 3000 ميغاواط الفترة المقبلة.