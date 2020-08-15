شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«صحة المنيا»: «حرارة أغسطس المرتفعة وراء تراجع إصابات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في المنيا إن إصابات فيروس كورونا المستجد تنخفض بشكل ملحوظ وتكاد تكون منعدمة في بعض المراكز، لافتا إلى أن «ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس قلل من حدة انتشار الفيروس».

وأضاف المسؤول أن حالات الإصابة الجديدة بلغت 7 في يوم واحد، فيما تماثلت 22 حالة للشفاء بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية، وتقرر خروجهم من مستشفيات العزل، مشيرا إلى أن الـ14 مستشفى المخصصة لاستقبال المرضى استقبلت أقل من 70 مصابا خلال أسبوع واحد.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شدد على الاستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المراكز، ووجه رؤساء المدن بمتابعة المستشفيات المخصصه لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا، والتأكيد على إتخاذ الاجراءات الوقائية بوسائل المواصلات العامه، وكذا بمقار المصالح الحكومية والخدمية ومنها إرتداء الكمامات الطبيه لجميع المترددين ومنع الدخول بدونها، وكذا قياس درجات الحراره وتركيب بوابات التعقيم، ومنع التزاحم والتكدس منعا لانتقال أي عدوي بين المواطنين.