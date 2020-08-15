شكرا لقرائتكم خبر عن هو أبو 5 ينفع يكسب أبو خمسين.. تحدى المصرى vs المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 الحلقة الثامنة من برنامج (تحديات) الذى تقدمه الزميلة سها مجدى وتدور فكرة التحدى حول معرفة المنتج المصرى من المستورد والتفرقة بينهما مثل الشيبسي والشيكولاتة والمياه الغازية والمياه المعدنية وكانت ردود أفعال ضيوف الحلقة مختلفة ومضحكة.

التقى فريق البرنامج مجموعة من الشباب والفتيات فهناك من استطاع التفرقة والبعض الأخر لم يستطع والغريب أن هناك العديد من الشباب الذين فضلوا المنتج المصرى عن المستورد باختيارهم للمنتج المصرى سواء فى الشيكولاتة أو المياه الغازية.

يذاع برنامج تحديات يوم السبت من كل أسبوع وهو من تقديم سها مجدى وإخراج محمود جاميكا وبرديوسر شادى أبو الحسن ومونتاج هاجر السبيري ورئيس التحرير التنفيذى حسن مجدى.

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