شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: توصلنا لأدوية مدمرة لـ«كورونا» بسعر أقل من 20 جنيها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس «كورونا» وبالتالي تدميره.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة في الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير «كورونا».

وأوضح أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس «كورونا».

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس «كورونا».

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس «كورونا»، مضيفًا: «هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها».

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