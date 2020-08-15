شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 269 حالة من «كورونا» في «حميات قنا».. و3 مستشفيات يسجلون «صفر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أشرف الداوودى، محافظ قنا، إنه تم تعافى وخروج 269 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بقنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وشفائهم، وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.
وأضاف «الداووي» في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة المختصة تواصل عملها بالمرور على مستشفى حميات قنا، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، مشيرًا إلى أن 3 مستشفيات وهم «الصدر وفرشوط وقوص» سجلوا «صفر» إصابات بعد خروج وتعافى جميع المصابين.
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