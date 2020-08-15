شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب»: 3 ملايين مخالفة بناء صدر بحقهم قرارات إزالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الخلاف على من المسؤول عن التصالح في العقار المخالف؛ الساكن أم المالك يعد نقطة خلافية إعلامية وليست جوهرية.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن موضوع التصالح يجب أن يكون ممتدًا ولا يمكن وضع سقف زمني في موضوع به منافع ومكاسب.

وأضاف أن هناك 3 ملايين مخالفة، والمخالفة جنحة وتعنى إزالة، مشيرا إلى أن هؤلاء يقدمون على التصالح طواعية لأن عليهم أحكام.

ولفت إلى أن المخالفين وليس عليهم محاضر سيتم جلبهم للتصالح من أجل توثيق المنزل والانتفاع بمزايا قانون التصالح.