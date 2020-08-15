شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد فى أعداد الإصابات والوفيات بـ«الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 57 ألفًا و858 حالة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وأضاف أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو الماضى، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا، منوهًا بأن إجمالى العدد الذى تم تسجيله هو 96 ألفًا و220 حالة، من ضمنهم 57 ألفًا و858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وفى المحافظات، أعلن مستشفى القناطر الخيرية المركزى بمحافظة القليوبية خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ13- التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الفيروس منذ بدء انتشار الفيروس لاستقبال المصابين- التى تعلن «صفر» إصابات داخلها، بعد مستشفيى بنها التعليمى والخانكة المركزى. وقال الدكتور عمرو مصطفى، مدير المستشفى، إن عدد الحالات التى تم التعامل معها فى مستشفى القناطر الخيرية المركزى، منذ 10 يونيو حتى 31 يوليو الماضيين، هو 671 حالة اشتباه وحالات مؤكدة، منها 594 حالة بين عادية ومتوسطة تم التعامل معها بواسطة أطباء الاستقبال، وبعضها تم حجزه فى القسم الداخلى وإعطاؤه العلاج المناسب، وبعضها تم إعطاؤه العلاج وتوجيهه إلى العزل المنزلى. وأضاف أنه تم حجز 77 حالة بالعناية المركزة، وهى الحالات المتدهورة، حيث تم تعافى 48 حالة وخروجها بسلام، كما تم تحويل 7 حالات، فيما بلغ إجمالى الحالات التى تُوفيت نتيجة الإصابة بالفيروس 22 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا توجد به حالات جديدة.