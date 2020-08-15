شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «النواب» تناقش تعديلات «الخدمة المدنية» وخطة «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الأحد، تزامنًا مع الجلسات العامة للمجلس، والتى تنتهى الثلاثاء المقبل.

وتناقش اللجان النوعية عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بإصدار التخطيط العام للدولة، بينما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة وآخرين لتعديل قانون الخدمة المدنية.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية الحكومة بشأن تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، بحضور نيفين القباج، وزيرة التجارة والصناعة.

وتناقش لجنة الزراعة مشكلة نقص المعروض من الأسمدة فى الأسواق والجمعيات الزراعية فى بداية الموسم الصيفى، وكذا تأثيره على الإنتاج الزراعى، بينما تناقش لجنة الصحة طلب إحاطة حول استمرار تراخى وتقاعس إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، فيما تستمع اللجنة، غدًا الإثنين، لبيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء فى تنفيذ برامج تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، فيما تناقش اللجنة الدينية طلب إحاطة حول استمرار بعض الأشخاص فى التجرؤ على الفتوى بغير علم، ما يثير بلبلة بين الناس، وكذا طلب إحاطة آخر حول صرف المكافآت والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعة الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الأزهر.

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