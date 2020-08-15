شكرا لقرائتكم خبر عن «قطع المرافق عن الممتنعين».. محافظ مطروح يوجه بتنفيذ قرار طلاء واجهات المباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، آليات استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهات المبانى بالمحافظة باللون الموحد.

وأكد محافظ مطروح، في اجتماعه، صباح السبت، مع رؤساء المراكز والمدن وعدد من الإدارات والمديريات المعنية، سرعة استكمال دهان جميع واجهات المبانى بالمحافظة باللون المحدد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستعادة الوجه الحضاري لمحافظات الجمهورية.

ووجه المحافظ بأن تكون الأولوية في التنفيذ للمباني التي على المحاور الرئيسية ومداخل المدن مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لقطع المرافق عن المباني التي تمتنع عن طلاء واجهاتها.

كما وجه برفع تقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز التراكمي لعدد المباني الملتزمة بطلاء واجهاتها وحصر جميع المباني التي لم يتم استكمال طلاء واجهاتها ومخاطبة ملاكها لسرعة طلائها خلال المدة المحددة، حفاظا على الشكل والنسق الحضاري للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها ولاستعادة الوجه الحضاري لمدن المحافظة.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بقطع المرافق عن العمارات التي لم تشطب واجهاتها وعدم ادخال مرافق جديدة لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى لحين الانتهاء من تشطيب واجهاتها.

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