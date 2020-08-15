شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 محضرًا تموينيًا في حملة على مخابز الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، شن حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين الباجور للمرور على المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بسبك الضحاك واسطنها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا تموينىا، تنوع بين 5 محاضر نقص وزن، ومحضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى عمل محضر جنحة أمن دولة لعدم تواجد المدير المسؤول عن المخبز.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، حفاظا على حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.