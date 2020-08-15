شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مد فترة سداد مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح، والعمل خلال العطلات الرسمية، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات، نظرا لإقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقال «الغضبان» إن المراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

كان اللواء عادل الغضبان قام بجولة تفقدية، صباح السبت، للمرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء لمتابعة سير العمل وانتظامه في تلقي طلبات التصالح ودفع جدية التصالح.