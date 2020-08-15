شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يكرم خريجي معهد جبال النوبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن مصر افتتحت مركزًا طبيًا في جوبا كهدية من مصر لشعب جنوب السودان، مؤكدًا أن مصر تعتبر السودان شمالًا وجنوبًا جزء من قلبها.

وأضاف «حنا» خلال حفل تكريم خريجى دفعة جديدة من طلبة معهد جبال النوبة التابع للكنيسة الاسقفية، السبت: «الأسقف دائمًا هو أسقف مصر والسودان ولكن الاستعمار هو الذي قسم شعب وادي النيل إلى بلدان مختلفة هي مصر والسودان، رغم أننا بلد واحد ورغم هذه الحدود فنحن شعب وادي النيل».

وأشار إلى أن «الجالية السودانية هي أكبر جالية تقيم في مصر، ومن ثم أسسنا هذا المعهد لشعب وادي النيل لأننا بلد واحدة، والسودانيون سبب بركة لنا في مصر ونفتخر بوجودهم معنا».

واعتبر رئيس الأساقفة أن «ايبارشيات مصر والسودان وجنوب السودان توأم ثلاثي في الخدمة الكنسية»، مؤكدًا أن «جبال النوبة تقع على الحدود بين شمال السودان وجنوبه».

وتابع: «عام 2009 حين تم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، تمسكت الكنيسة بوحدتها، ولكن الحرب الأهلية حالت دون انتقال القساوسة بين جنوب وشمال السودان فتم تقسيم الايبارشية، ولكننا يد واحدة تعمل لمجد الله».

وأوصى رئيس الأساقفة الخريجين الجدد «بتجنب فكرة القبلية أثناء الخدمة الكنسية في السودان بعدما تعلموا ذلك من مصر التي لا تعرف المجتمع القبلي والتقسيمات الإثنية، مطالبًا الخريجين بالتفرغ لخدمة بلادهم وكنيستهم بكل محبة وفرح وعطاء».

وشدد «حنا» على أن «الخدمة الكنسية متعبة وليست مريحة، وبولس الرسول كان يخدم وفي جسده شوكة، فيقول له الله: تكفيك نعمتي»، مضيفًا:«حين تعودوا للسودان ستشعرون بالتعب والمشقة أثناء الخدمة، ولكنكم تتذكرون ما حصدتوه في الدراسة التي استمرت 3 سنوات».

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بدروه، أكد الأرشيدياكون عماد باسيليوس، أحد مدرسي المعهد، أن «الكنيسة الأسقفية أسست هذا المعهد لسد احتياجات الخدام السودانيين في علوم الكتاب المقدس»، مشيرا إلى أنه تعلم كثيرًا من تدريسه بالمعهد.

وتضمن الحفل موكبًا للخريجين العشرة الذين أنهوا دراستهم في المعهد بعد 3 سنوات من الدراسة وتسلموا شهادات التخرج التي قدمها لهم الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة، وبونيتا ديرك، مديرة المعهد.

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى

المطران منير حنا يكرم دفعة جديدة من خريجى معهد جبال النوبى الكنسى