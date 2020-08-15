شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتين مصريتين على متنهما مساعدات إغاثية وطبية إلى مطار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الطائرتان الخامسة والسادسة من الجسر الجوي المصري، السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، حاملة مساعدات إغاثية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسالها إلى الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت.

كان في استقبال الطائرتين، التي تحمل الواحدة منها 14 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية، سفير مصر في بيروت ياسر علوي، الذي أكد وصول فريق من الأطباء والجراحين المصريين من أساتذة الجامعات المصرية للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي.

وأضاف علوي، في حضور ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني، والمدير العام لوزارة الصحة اللبنانية فادي سنان، أن المرحلة الثالثة من الجسر الجوي المصري بدأت، بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى على الأدوية، والثانية للأدوية والمواد الطبية والدقيق، لدعم دورة إنتاج الخبز، والثالثة بمشاركة 21 من كبار أطباء وجراحي مصر ورؤساء أقسام الطب والجراحة في جامعات مصر الكبرى الذين سيتمركزون في جامعة بيروت.

وأكد السفير المصري أن الخدمات الطبية تقدم مجانا من خلال المستشفى الميداني المركزي الطبي المصري، الذي استقبل منذ بداية تشغيله هذا العام حوالى 16 ألف مريض واليوم سيتمركز فيه هؤلاء الأطباء، إضافة إلى جامعة بيروت العربية.

وتابع: «حتى يوم الأربعاء 26 من الشهر الجاري ستصل 3 طائرات مساعدات كل 48 ساعة»، مضيفا أن لبنان في قلب كل مصري وكل الدعم للبنان حتى تمر هذه الأزمة.

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