شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتين مصريتين على متنهما مساعدات إغاثية وطبية إلى مطار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت الطائرتان الخامسة والسادسة من الجسر الجوي المصري، السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، حاملة مساعدات إغاثية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسالها إلى الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت.
كان في استقبال الطائرتين، التي تحمل الواحدة منها 14 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية، سفير مصر في بيروت ياسر علوي، الذي أكد وصول فريق من الأطباء والجراحين المصريين من أساتذة الجامعات المصرية للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي.
وأضاف علوي، في حضور ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني، والمدير العام لوزارة الصحة اللبنانية فادي سنان، أن المرحلة الثالثة من الجسر الجوي المصري بدأت، بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى على الأدوية، والثانية للأدوية والمواد الطبية والدقيق، لدعم دورة إنتاج الخبز، والثالثة بمشاركة 21 من كبار أطباء وجراحي مصر ورؤساء أقسام الطب والجراحة في جامعات مصر الكبرى الذين سيتمركزون في جامعة بيروت.
وأكد السفير المصري أن الخدمات الطبية تقدم مجانا من خلال المستشفى الميداني المركزي الطبي المصري، الذي استقبل منذ بداية تشغيله هذا العام حوالى 16 ألف مريض واليوم سيتمركز فيه هؤلاء الأطباء، إضافة إلى جامعة بيروت العربية.
وتابع: «حتى يوم الأربعاء 26 من الشهر الجاري ستصل 3 طائرات مساعدات كل 48 ساعة»، مضيفا أن لبنان في قلب كل مصري وكل الدعم للبنان حتى تمر هذه الأزمة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرتين مصريتين على متنهما مساعدات إغاثية وطبية إلى مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.