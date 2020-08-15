شكرا لقرائتكم خبر عن علام: يجب أن يكون لدينا قرار مشترك مع السودان بشأن سد النهضة ونلزم الجميع باحترامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الارتباط بين المحور الشمالي المصري بالجنوبي السوداني مقدس تربينا عليه في مصر والسودان.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن زيارة رئيس الوزراء للسودان مثمرة ويظهر أن هذه الزيارة بالصورة التي رأيناها بهذا الوفد الكبير والوزراء المصاحبين لمدبولي تدل على إعداد شديد الدقة لاحتياجات البلدين.

وأوضح أنه سيتم البحث عن قروض للسودان في بنك التنمية الأفريقي للاستثمار في الكهرباء لأنها أولى بهذه المشروعات.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إحياء اللجنة الفنية لحوض النيل، وهذا يعني توحد موقف الدولتين في أي مفاوضات خارجية أمام العالم وألا يكون هناك خلافات بينهم.

وأضاف أنه يجب تكوين رؤية مشتركة في مفاوضات «سد النهضة» تمثل مصر والسودان كدولة واحدة .

وأكد على أنه لا بد أن يكون لدينا رؤية وقرار مشترك بين مصر والسودان ونلزم الجميع باحترامه، وعلى إثيوبيا الالتزام بالتفاوض أو تعلن عن تخليها عن التفاوض.

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